Ютре будзе схадзка Роботного цела за нєрухомосци

НОВИ САД – Предсидатель Роботного цела за нєрухомосци при Националному совиту (НС) Руснацох, Йовґен Мудри зволал другу по шоре схадзку котра будзе отримана ютре, 22. мая з початком на 11 г. у просторийох Завода за културу войовдянских Руснацох (ЗКВР).

На дньовим шоре плановане розпатриц можлївосци за уплацованє такси Городскей управи за будовательну жем и инвестициї, цо би бул єден з важнєйших крочайох за тирваце маєтне ришованє змесценя наших значних установох НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войовдянских Руснацох.

На схадзку поволани и предсидаель НС Руснацох Борислав Сакач, директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, предсидтаель УО НВУ „Руске слово” Мирон Сабадош, директорка ЗКВР Анамария Ранкович и предсидатель УО ЗКВР Миломир Шайтош.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)