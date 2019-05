Интересантни змисти на Hоци музейох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация „Днї и ноци музейох” отримна успишно през квалитетно обдумани роботнї за предшколски и школски дзеци, музични точки, розпатранє музечней збирки и понукнутим етно столом. керестурски Замок, всоботу 18. мая, од 16 по 23 годзин бул нєпреривно нащивени и нє було хвильки кед бул празни.

На роботньох були виложени експонати хтори правели школяре Ґимназиї. Окрем роботньох єдна часц була пошвецена народним писньом, орґанизоване висцельованє рускей посцелї, етно стол зоз послуженьом за дзеци и шицких присутних. Окреме значне же манифестацию нащивели велї керестурци котри вихасновали нагоду и по перши раз видзели музейну збирку.

Манифестция „Днї и ноци музейох” отримани зоз помоцу Туристичней орґанизациї Општини Кула, а обчекую ше и средства з Роботного цела за младих Националного совиту. Партнере у реализациї манифестациї були Здруженє женох „Байка”, предшколска установа „Бамби”, та учительки и професоре зоз Основней и штреднєй школи зоз домом школярох.

