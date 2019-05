Омладинєц знова одбавел нєришено

КОЦУР – Шаховски клуб „Омладинєц” зоз Коцура внєдзелю, 19. мая у рамикох другого кола Войводянскей шаховскей лиги у Коцуре бавел процив ШК „Бездан” зоз истоменого места и на тот завод одбавел нєришено 3:3.

Побиди на тим змаганю спред „Омладинца” зазначели Владимир Лазор, Стеван Перич и Никола Тадич, а свойо париї страцели Споменко Павичевич, Любомир Турович и Горан Попович.

После двох одбавених колох „Омладинєц” ше находзи на 7. месце на таблїчки зоз двома освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колу коцурски шахисти буду госцовац у Бачкей Тополї дзе буду бавиц процив ШК „БТСК”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)