Вербаски „Комуналєц” присустовал презентациї о вибудови трансфер станїци

ВЕРБАС – Прешлого тижня у сали Скупштини општини Вербас отримана явна презентация студиї о порушованю Станїци зоз рециклажним центром и компосцилїщом у Вербаше котра би була приключена до реґионалней системи управяня зоз шмецом.

Планує ше же би шицок комунални одпад зоз општини, роботнїки ,,Комуналцу” одвожели до трансфер станїци, дзе ткв. мокре шмеце будзе унапрямене на компосцилїще, шмеце котре останє ше будзе сортирац за рециклованє, а на реґионалну депонию одвежу тото цо нє годно сепарирац.

Институциї Еврпскей униї помагаю творенє реґионалней системи депонийох у Сербиї у рамикох проєкту „Управянє зоз шмецом”. За Южнобачки округ планована вибудова реґионалней депониї у Новим Садзе, а тиж и два трансфер станїци у Бачкей Планки и Вербаше.

