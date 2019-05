„Ноц музейох” означена у Коцуре

КОЦУР – Пияток, 17. мая, у рамикох манифестациї „Ноц музейох” у Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре була отримана програма хтора була пошвецена краси старих образох. З тей нагоди нащивителє того вечара могли опатриц виставу стародавних святих образох хтори у прешлосци прикрашовали коцурски обисца.

Програму отворела предсидателька Етно-клубу Аранка Медєши, здогадуюци шицких присутних на предходни вистави котри були орґанизовани з нагоди тей манифестациї хтора ше у Коцуре отримує од 2009. року. Як гварела, нашо предки нам зохабели таке богатство, а нам остава же бизме зачували тото будуцим ґенерацийом.

На вистави були виложени 56 образи хтори дакеди були на мурох у руских, мадярских и нємецких обисцох у Коцуре. О значносци образох бешедовал коцурски парох о. Владислав Рац, а школяре ОШ „Братство єдинство” зоз свою вироучительку Ксению Бесерминї пририхтали кратку програму.

Манифестацию „Ноц музейох” 2019. року финансийно потримал Национални совит рускей националней меншини у Сербиї и Месна заєднїца Коцур.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)