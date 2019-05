Отримани хорски фестивал у Вербаше

ВЕРБАС – Внєдзелю, 19. мая, у просторийох Културно просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше орґанизовани традицийни, дзевяти по шоре Фестивал хорского шпиваня.

На Фестивал ше одволали пейц хори –Хор Дома култури з Руского Керестура, Хор „Гармония” з Нового Саду, домашнї Хор КПД „Карпати”, и госцуюци Хор Културного центру Вербас „Бачки шпиваче”, як и Катедрални хор владики Теодора Ромжи зоз Ужгороду зоз України, котри и отворел тогорочну манифестацию.

През цалу програму шицки присутни могли уживац у класичних, народних, духовних и шветовних композицийох.

Манифестацию у Вербаше возвелїчали зоз своїм присуством кардинал префект Конґреґациї за Восточни Церкви Леонарно Сандри, наш епарх кир Георгий Джуджар, числени владикове з рижних жемох и местох, священїки, монахи и монахинї.

На Фестивалу були и други визначни госци, медзи хторима бул предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, як и други члени НС Руснацох, народна посланїца Олена Папуґа, предсидатель Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош, предсидатель КПД „Карпати” Славко Барановски, як и представнїки локалней самоуправи и числени други госци.

Тогорочни Фестивал потримали Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини.

