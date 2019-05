Иґор Oрсаґ роби на новим визуалним идентитету виданьох НВУ „Руске слово”

Нови Сад – Познати дизайнер младшей ґенерациї Иґор Орсаґ почал робиц на новим визуалним идентитету виданьох НВУ „Руске слово”.

Орсаґ направел нови випатрунок за едицию „Дуга” видавательней редакциї „Руского слова”, котра того року обновена зоз кнїжку Славка Романа Ронду „Одняти од псох”. У плану же би ше випатрунок пременєло и другим виданьом НВУ „Руске слово”.

Иґор Орсаґ зоз НВУ „Руске слово” сотрудзує од 2005. року кед виробел нови дизайн за мултимедиялни часопис МАК и шицки його додатки. Як дизайнер вон з часу на час анґажовани за вецей руски институциї и на рижних публикацийох, як цо то брошура Туристичного здруженя „Руски Керестур”, виданя з Едициї иновациї „Владимир Ґарянски” Завода за културу войовдянских Руснацох, Зборнїкох зоз студентских наукових конференцийох Виглєдовацкого кругу, як и других виданьох.

Орсаґ препознатлїви и припознати у ширшей дизайнерскей заєднїци, а робел за познати фирми як цо то Нафтна индустрия Сербиї, ДДОР, Фиат-Сербия, УИНЦЕФ, осиґуранє „Wiener” и други.

