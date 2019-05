Дюрдьовчанє и того року наступели на „Беби Еґзиту”

НОВИ САД – Наймладши танєчнїки з КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, внєдзелю 19. мая наступели на 18. „Беби Еґзиту” у Новим Садзе котри ше отримал на Петроварадинскей твердинї.

Вони виведли танєц „Мала баба три сини” и одшпивала шпиванку „Петрик и кандур”. За наступ их пририхтала їх уметнїцка руководителька Тамара Салаґ, а за виводзенє шпиванки уметнїцка руководителька Сенка Станкович. Младши фолклорни ґрупи дюрдьовского Дружтва поряднє участвує на „Беби Еґзиту”, а тота наймладша фолклорна ґрупа други рок за шором.

Пред початок програми дзеци зоз свою уметнїцку руководительку Салаґову прешейтали и туристично розпатрели Твердиню и нащивели Музей.

