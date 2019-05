Значни резултати коцурских школяркох на Републичним змаганю

КОЦУР – На Републичним змаганю зоз сербского язика як нємацеринского у Новим Садзе у ОШ „Соня Маринкович”, попри школярох зоз Руского Керестура, змагали ше и штири школярки зоз коцурскей ОШ „Братство єдинство”.

Шицки штири зазначели красни резултати. У катеґориї осмих класох школярка Катарина Кулич завжала перше место, а Наташа Тамаш друге место. За змаганє их пририхтала наставнїца Бояна Петрович.

У катеґориї седмих класох Катарина Ґайдош завжала друге место, а Катарина Недич треце место. Их порихтала наставнїца Бояна Митошевич.

