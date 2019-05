У Кули згорел спа центер „Музей”

КУЛА – Вельки огень хтори пондзелок вечар вибухнул у спа центру „Музей” у Кули, помедзи Ленїнову улїцу и улїцу Маршала Тита, после скоро двох годзинох загашени дзекуюци огньогасцом и гражданом хтори пришли помогнуц.

У гашеню огня участвовали вецей огньогасни екипи хтори приходзели зоз околних местох, а як мож дознац у огню на щесце нєт покалїчених.

Урядово информациї о тим прецо настал огень ище вше нєт, а спрам нєурядових информацийох огень вибухнул у сауни а потим ше преширел на просторию дзе базен, пойд и кров, та ше и зоз далєка могло видзиц як пламень бухци на крове помедзи будинки у самим центру Кули.

Материялна чкода велька, а о тим же чи єст даякей чкоди на будинкох коло спа центру будзе ше знац накадзи ше окончи вишлїдзованє.

