На штварток „Я РУСИН ЄСМ, БУЛ И БОООООМ”

НОВИ САД – На штварток 23. мая 2019. року з початком на 20 годзин у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе, Йована Суботича 8, отрима ше треци по шоре „Бооооом”, специфични мултикултурални перформанс котри облапи три културни подїї.

На початку увидзиме нови дизайнерски и фотоґрафски дожица новосадского уметнїка Ненада Илича, потим о найновшей кнїжки драмох Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох” побешедую модератор и новинар РТВ Славко Винаї, редактор видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Микола Шанта, як и сам автор.

На концу учуєме цо нам нове у музичним швеце порихтала екипа „Ruthen tresh orshestri“.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)