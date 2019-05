Церкви у Дюрдьове 500 000 по Конкурсу

ДЮРДЬОВ – На основи општинского Конкурса за вирски заєднїци и церкви, грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове наменєни 500 000 динари.

Средства достати за вибудов каплїчки, точнєйше стилского закрица на грекокатолїцким теметове. Медзитим, тоти средства нєдостаточни же би ше реализовал плановани проєкт.

– Зоз опредзелєнима средствами бизме могли обезпечиц потребну документацию, допущеня за вибудов и виробок проєкта, алє нє и вибудов каплїчки. Найлєпше би було же би ше тоти средства унапрямели за други потреби церкви. О тей можлївосци будземе бешедовац зоз представителями општинскей власци, гварел о. Михаил Холошняй.

Понеже у дюрдьовскей церкви у прешлим року виняти стари и дослужени столки, же би були поставени нови, Церковни одбор у дюрдьовскей церкви зоз домашнїм священїком о. Михаил Холошняй ше будзе закладац же би ше достати средства унапрямели за поставянє столкох кельо средства дошлєбодзую.

Инициятиву вибудови каплїчки на дюрдьовским грекокатолїцким теметове розпочал дюрдьовски парох о. Йоаким Холошняй, а за тото ше наставел закладац о. Михаил Холошняй.

