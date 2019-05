Рукометаше Русину поражени прешлого викенду

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 13. колє Трецей рукометней лиґи сивер „Сивер”, рукометаше „Русину” одбавели змаганє на домашнїм терену у Спортскей гали у Руским Керестуре процив РК „Обилич” зоз Нового Кнежевцу.

Русин на тот завод бул поражени, керестурским рукометашом ше нє удало посцигнуц побиду и попри доброго и моцного бависка, по шицким же хибела єдна нїтка щесца, о чим и гутори цесни резултат. РК „Русин” – РК „Обилич” 21:24 (12:11).

Русин и надалєй остава на другим месце на таблїчки зоз 19 бодами, а по конєц сезони остало одбавиц ище єдно коло, а з тей нагоди Русин будзе госцовац у Бездану процив домашнєй екипи „Ґрафичар”.

