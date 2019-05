Николина Зорич з Керестура найуспишнєйша ґолґетерка

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Николина Зорич зоз Руского Керестура, рукометашка ЖРК „Деронє” на остатнїм змаганю II Войводянскей лиґи Сивер за жени, 18. мая, преглашена за найлєпшу ґолґетерку зоз 106 посцигнутима ґолами у першенстве, а єй екипа хторей тренер Керестурец Славко Надь завжала треце место на таблїчки.

У остатнїм колє прешлей соботи, РК „Диронь” прецерпел пораженє од домашнєй и першопласованей екипи зоз Сриму з резултатом 23:32, а друга на таблїчки екипа ЖРК „Петровардин”.

Лиценцирани тренер, Керестурец Славко Надь посцигнул ище єден успих — перше место зоз екипу „Сриму” зоз Сримскей Митровици, з дзивчатми народзенима 2004. року хтори бавя у I войводянскей лиґи. Надьови то иншак треца медаля у трох младших катеґорийох хтори тренира.

