Почали пририхтованя за тогорочну „Коцурску жатву”

КОЦУР – Пондзелок, 20. мая, у коцурским Руским доме отримана схадзка Управного одбору (УО) КУД „Жатва”. Схадзки присуствовали члени УО, та представнїк Коцурского здруженя младих КУМ Стеван Самочета, предсидателька Етно клубу „Одняте од забуца” Аранка Медєши, як и представнїки Туристичней орґанизациї (ТО) Општини Вербас.

Предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта зволал схадзку з цильом же би ше зоз директорку ТО Марию Златович-Арсениєвич и представнїком ТО Михайлом Кишом догварел коло соорґанизованя ювилейней 40. по шоре „Коцурскей жатви” котра будзе отримана у юлию.

На схадзки було найвецей бешеди же як би Туристична орґанизация могла помогнуц у самей орґанизациї тей манифестациї котра ше у Коцуре отримує од 1979. року, як и коло маркетинґу же би цо вецей людзох чуло и було информоване о тей подїї.

