Фестивал поезиї младих у Вербаше

ВЕРБАС – У Вербаше од 21. по 25. май тирва 51. Фестивал поезиї младих. Пейцдньова програма тей поетскей манифестациї облапи познатих писательох, ликовну манифестацию „Палету младих”, портрети поетох, хвильки прози и поезиї, як и промоцию кнїжки прешлорочного побиднїка Александра Ґабони зоз Нового Саду.

Пияток будзе поетски митинґ, а остатнього вечара, соботу буду представени дзешецеро найлєпши млади поетове зоз Сербиї и реґиону котрих у музичней часци програми будзе провадзиц маестро Бора Дуґич.

Поволую ше шицки заинтересовани гражданє же би пришли попровадзиц тоту значну манифестацию.

