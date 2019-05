На прес конференциї, хтора отримана вчера у готелу „Президент”, представена програма означованя седемдзешат рокох Радио-телевизиї Войводини, хтора ше будзе орґанизовац през цали рок.

О кратким историяту и значеню тей Хижи, хтора перше була основани як Радио Нови Сад, а нєшка ше состої зоз седем медийних платформох под заєднїцким меном РТВ бешедовал заменїк ґенералного директора РТВ Йожеф Клем. Вон визначел же Радио Нови Сад почал емитовац свою програму на пейцох язикох, далєкого 29. новемра, 1949. року, а нєшка ше емисиї емитую на 16 язикох, 24 годзини дньово и на седем платформох. З оглядом на мултиязичносц и мултикултуралносц програми яку емитує – тота медийна Хижа лидер у реґиону, та и ширше.

Першу програму радия хтора ше емитує на сербским язику представел Александер Ґруїч, помоцнїк одвичательного редактора. Другу програму радия хтора ше емитує на мадярским язику представел одвичательни редактор Ереґ Деже. Воїн Попович главни и одвичательни редактор Трецей програми радия, хтора ше емитує на 14 язикох, представел тоту програму, а потим ше представели одвичательни редакторе на меншинских язикох, медзи котрима Татяна Беук Латяк за програму на руским язику и Василь Дацишин за програму на українским язику.

Нєшка Покраїнски явни медийни сервис ма седем медийски платформи – два телевизийни, три радийски, интернет портал и интернет Омладински радио. Шицки програми ше рихтаю на даскелїх локацийох у городу, у адаптованих и нєнаменских просторийох. Тот вельки ювилей 70-роки од снованя РТВ дочека у нових просторийох на Мишелуку на єшєнь.

