Святочно и у дюрдьовскей парохиї

ДЮРДЬОВ – Вовторок 21. мая у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици преславена подїя воздзвигнуца Апостолского еґзархату за Грекокатолїкох у Републики Сербиї на владичетво св.оца Николая Мир-Ликийского чудотворца Руски Керестур.

Шветочна преслава преглашеня почало зоз вечурню на 19 годзин котру предводзел гречески владика Димитриос Салакас, сослужовал о. Борис Холошня, за кларисами шпивал Хор „Розанов” з нїма и домашнї о. Михиал Холошняй.

По вечурнї отримани Духовним концертом у котрим наступели Хор „Василис”, Хор „Розанов” и подросток Хор „Розанов” Шпивачка ґрупа „Мале словословиє”.

