Означени Дзень МЗ Шид

ШИД – На швето Преношеня мощох Святого Оца Миколая, познатше як лєтнї Святи Миколай, Месна заєднцїа Шид вчера означела Дзень МЗ зоз Шветочну схадзку Совиту МЗ.

З тей шветочней нагоди Милан Ґербер, предсидатель Совиту придал „Святониколайске припознанє” хторе ше кажди рок додзелює визначним орґанизацийом и поєдинцом, директорки Народней библиотеки „Симеон Пищевич” Славици Варничич.

Подзекованя тиж достали и Здруженє „Єшень живота”, Здруженє жєнох „Шидиянки” и здруженє „Сербски витязове”.

Потим священїки Сербскей православней церкви одлсужели традицийни обряд пошвецаня славского колача, а тогорочни кум слави бул Зоран Семенович, актуални заменїк предсидателя Општини Шид.

Тиж церква означела свойо храмове швето у централним храме Преношеня мощох Святого Оца Миколая зоз шветочну литурґию,а потим по традициї процесия прешла през централни городски улїци.

З тей шветточней нагоди отримани и вецей духовни и уметнїцки провадзаци програми.

