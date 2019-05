У новим чишлє „Руского слова”

НОВИ САД – У двацецпершим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” понука висти о Формованю роботних целох за науку и за спорт Националного совиту Руснацох, а „Нашо места” о тим же и у руских валалох отримана Ноц музейох.

„Духовни живот” зазначел як Шветочно преглашена Епархия Святого Миколая у Руским Керестуре.

„Култура и просвита” пише о 9. Хорским фестивалу „Карпати” у Вербаше.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а”, и стретнуце зоз нашим госцом Иваном Гардийом, Керестурцом у Суботици, а у рубрики „Економия” мож пречитац вецей о тим же министер польопривреди нащивел Ґосподїнци.

Окрем актуалних висткох зоз фодбалских теренох, на „Спорту” пише и же Коцурска „Искра” обеспечела бараж.

У тим чишлє виходзи додаток Дом и фамелия у хторим пречитаце кус вецей о коктелох як ришеню за ошвиженє у наиходзацих цеплих дньох.

