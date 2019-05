Тестирани школяре хтори виучую сербски як нємацерински язик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представнїки ОЕБС-у и Завод за унапредзованє образованя и воспитаня зоз Беоґраду, вчера 22. мая, окончели тестиранє школярох зоз сербского як нємацеринского язика. Тестиранє окончене у школским будинку Замок, а тест робели школяре першей и пиятей класи основней школи, як и перша класа Ґимназиї.

Слово о преєкту хтори почал пред трома роками, за унапредзованє настави сербского як нємацеринского язика, з оглядом же утвердзене же програм ученя сербского як нємацеринского, окреме у гомоґених штредкох, нє посцигує задоволуююци образовни цилї.

Як визначела координаторка за сербски язки и литературу Деяна Милиїч Субич, тото нє важи за Руске Керестур дзе дзеци походза зоз заєднїци хтора бешедує на славянским язику, а тиж су и барз добре интеґровани до дружтва. Проблем у посцигованю образовних цильох зоз сербского як нємацеринского, баржей потрафя гомоґени штредки як цо мадярски на сиверу и албански на югу Сербиї.

Сербски як нємацерински язик ше учи як странски язик, на штирох схопносцох – читанє, писанє, розуменє и бешеда. Школяре робя тест анонимно, у цилю провадзеня посцигнуцох школярох, а после Керестура, представнїки ОЕБС-а нащивя и школи у – Ковачици, Вершцу, Горґошу, Канїжи и у єдней часци Суботици.

