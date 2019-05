Дзень Руснацох будзе означени 25. мая

РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА – Рада рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї орґанизує преславу Дня Руснацох Републики Горватскей (РГ), дзешату по шоре, 25. мая у Вуковару, у Городским музею, з початком на 19,30 годзин.

Тот датум, 25. май, утвердзени як дзень здогадованя на снованє першей рускей парохиї у Горватскей – грекокатолїцкей парохиї у Петровцох 1836. року.

З одлуку Совиту за национални меншини РГ 11. септембра 2009. року, а на предлог Координациї рускей националнйе меншини РГ, Руснаци у Горватскей достали герб, заставу и шветочну шпиванку, хтори ше хасную у шицких протоколарних случованьох вєдно зоз символами Републики Горватскей.

