На Шветовей ради и о будуцим проєкту

СТАРА ЛЮБОВНЯ (СЛОВАЦКА РЕПУБЛИКА) – На 7. зашеданю Шветовей ради (ШР) Шветового конґресу Русинох, Руснацох, Лемкох (РРЛ), утвердзена програма наступного 15. зашеданя Шветового конґресу (ШК) хтори будзе у юлию, осудзена одлука Влади України о утаргованю меншинских язикох як урядових и представене предкладанє проєкту до ЕУ „Руска драга по европским културним просторе”. Шветова рада отримана 18. мая у Старей Любовнї.

На 7. зашеданю ШР були представителє осем европских членох ШР окрем зоз Сиверней Америки, а зоз Сербиї спред Рускей матки бул єй предсидатель Дюра Папуґа.

По його словох найвецей уваги на зашеданю було пошвецене спомнутей одлуки Верховней ради України и одлучене же ше пошлє реаґованє до Верховней ради, Влади України и новому предсидательови держави, а тиж и до Совиту Европи.

Поради було и о пририхтованьох за 15. Шветови конкрес хтори будзе од 4. по 7. юлий у Старей Любовнї, а источашнє будзе отримане и зашеданє и Шветового форуму младих. Догварене же з каждей членїци ШК пойду по 10 делеґати, 5 госци и 5 младих.

Принєшена и одлука о лауреатох награди з обласци русинскей кутлури под меном Василя Турока Гетеша, того року то буду Ана Кузмякова зоз Прешова Словацкей и проф. др Иван Поп зоз Ческей.

На зашеданю ШР бул представене и предкладанє проєкту „Руска драга по европским културним просторе” чий автор др Йоаким Стрибер з Беоґраду, а котри го особнє презентовал. З Проєктом плановане конкуровац до ЕУ, а задумани є же би обезпечел очуванє барокних виразох при Руснацох у Сербиї, а кед би то прилапели и други жеми, и сама ШР, вона би кончела и координацию.

На презентациї проєкту були присутни и предсидатель УО Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош и предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач хтори тиж дали уводни видзеня о партиципациї у тим проєкту.

