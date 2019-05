Три медалї столнотенисером

РУСКИ КЕРЕСТУР – Млади столнотенисере Столнотениского клубу „Русин” зоз Руского Керестура: Иґор Фейди, Матей Сабадош, и Матей Макаї на двох отворених турнирох у Новим Садзе и Шабцу освоєли три бронзово медалї.

Сабадош и Макаї медалї освоєли на отвореним турнире у Шапцу, хтори отримани 18. мая, а змагал ше ище и Александар Шанта. Иґор Фейди треце место завжал на овореним Столнотениским турнире Нового Саду хтори 11. мая отримани на Спенсу, а на обидвох турнирох участвовала иста штверка младих бавячох, попри спомнутих ище и Александар Шанта.

Фейди наступал у катеґориї младших кадетох, Сабадош за кадетох и младших кадетох, Макаї у мини кадетох и Шанта за кедетох. На обидвох турнирох була и велька конкуренция понеже у шицких катеґорийох ше змагали вецей як 100 змагателє.

Як наявела млада София Ковач хтора од нєдавно тренира младих русинових столнотенисерох, шлїдуюцого викенду, Матей Сабадош будзе участвовац и на найвекшим медзинародним европским турнире хтори од 24. по 27. май будзе отримани у Заґребе, за хтори го Ковачова пририхтовала цали мешац.

