Ище вше мож дац прилог за огньогасни камион

РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция збераня добродзечних прилогох за купованє новшого огньогасного камиона Добродзечному огньогасному дружтву Руски Керестур формално закончена, активисти акциї зберали прилоги по 10. май, aлє донациї ище вше сцигую на наменски отворени рахунки.

Медзитим, кед же єст дахто хто би сцел дац ище вше свой прилог особнє то мож зробиц у просторийох Месней заєднїци (МЗ) у Спортскей гали, при секретарови МЗ Михайлови Сабадошови. За кажди дати прилог, шицки донаторе доставаю потвердзенє и квиту.

Як потолковал координатор тей акциї и предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, у акциї назберани значни средства дацо вецей як милион 800 тисячи динари, а шицко дзекуюци керестурским гражданом, приватним поднїмательом, донатором зоз иножемства, та и донацийом котри сцигли на рахунок од гражданох и приватних поднїмательох зоз цалей кулскей општини и ширше. Як нєурядово дознаваме, наявени ище даскельо менши донациї, та о конєчней цифри ище нє мож бешедовац.

Тераз у цеку Конкурс котри розписала Општина Кула, наменєни нєвладовим орґанизацийом и гражданским здруженьом у обласци защити од огня котри тирва по 29. май. На Конкурс конкуровало керестурске Добродзечне огньогасне дружтво, з цильом обезпечованя дополнююцих средствох за камион.

Керестурски огньогасци активно глєдаю адекватни камион у реґиону котри би могло увесц, а розпатраю ше рижни можлївосци же би ше цо баржей зменшало трошки царини и порциї. Плановане купиц камион за шицки средства з котрима ше будзе розполагац, так же зоз векшу цифру валал достанє новши и опременши огньогасни камион.

Най здогаднєме, огньогасни камион будзе купени на хасен лєм Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур котре будзе його власнїк, и на кого будзе реґистровани.

