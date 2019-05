Додзелєни награди школяром з кулских школох

КУЛА – У ОШ “Петефи бригада” 21. мая додзелєни награди зоз Конкурсу Миколи М. Кочиша школяром придани и 4 дипломи зоз 10. Медзиокружного змаганя з руского язика и язичней култури.

Та за литературну роботу „Моя белава гвизда” наградзена Мария Жирош, – VІ² класа Основна школа „Иса Баїч“, хтора ю и пречитала .

За подобову роботу „Лєсов дохтор” награду достала Минеа Тадич, – ІV² класа Основна школа „Петефи бриґада“, а єй подобова робота була виложена.

Дипломи зоз Медзиокружного змаганя достали: Лара Сопка V, Мария Жирош VI и Наталия Жирош VII класа зоз ОШ “Иса Баїч” и Никша Йоксович VI класа зоз ОШ „Петефи бриґада“ достали дипломи зоз Медзиокружного змаганя з руского язика и язичней културу, хторе отримане 6. априла 2019. року у Коцуре.

Було слова и о предстояцим Републичним змаганю хторе ше отрима 25. мая 2019. року у Коцуре на хторе ше зоз Кули пласовала Наталия Жирош зоз VII класи и хтора зоз наст. Тамару Хома вежнє учасц на Змаганю. Читани стихи М. М. Кочиша, а тиж и Михала Ковача з нагоди означованя 110-рочнїци народзеня и Конкурсу о його творчосци хтори будзе тирвац у тим року.

Програму зоз школярами пририхтала наст. мср. Тамара Хома, професор руского язика у Кула, а присутни були Мелания Арваї, предсидателька Секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу зоз Кули, Ирина Папуга, секретар Дружтва зоз Нового Саду и Мария Стрибер, член Дружтва и скорейша наставнїца руского язика у ОШ “Петефи бригада” у Кули.

Наградзеним школяром як награда зоз Конкурсу подарована кнїжка Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци“. Награди по тераз придати у ОШ у Коцуре (21.03.2019), Новим Садзе (25.03.2019), Ґосподїнцох и пред. дзецом у Дюрдьове и Новим Садзе ( 03.04.2019), Руским Керестуре (3.05.2019), Бачинцох и Шиду (12.05.2019) и Кули (21.05.2019), а планує ше и у Савиним Селу и Бачкей Тополї.

