ШИД – Стреду, 22. мая у будинку Општини Шид подписани контракти о роботи зоз 33-ома роботнїцами-шивачками за потреби новоотвореного подприємства „Динасит” зоз Републики Словацкей.

Як гварел директор подприємства Деян Стоянович, у гали дакедишнього „Ґрафосета“ на воиходзе зоз Шиду, отворени поґон словацкого инвеститора за шице.

Стоянович гвари же у поґону буду шити защитни шмати за огньогасцох и же робота мала почац по конєц мешаца.

