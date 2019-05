ШИД – На стредовей схадзки Оштинскей ради прилапени предклад Статуту Месних заєднїцох хтори усоглашени зоз новима законскима предписанями.

Як новинаром гварене на прес конференциї после схадзки, явни подприємства и установи дали финансийни звит дїлованя за перши три мешаци того року як и плани роботи за чечуци рок.

Тиж прилапени и звит о роботи Општинского штабу за позарядово ситуациї за 2018 рок и план активносоцох за 2019 рок хтори ускладзени зоз планом охранох од вилївох за Сримски управни округ.

Як визначел Тихомир Стаменкович, член Општинскей ради, уровнї рикох на подручю општини стабилни и нє грожа вилїви, а планує ше же би Водопривредне подприємство „Шидина” очисцело коло 10 000 кубни метери мутлянки зоз яркох и оможлївело лєпше одцеканє води.

