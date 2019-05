На ютре кирбай у нашей парохиї у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – На дзень св. Кирила и Методия хторе ше означує нєшка, припада и Кирбай у нашей грекокатолїцкей парохиї у Беоґрадзе, алє ше Кирбай преноши на ютре, 25. мая. Кирбайска Служба Божа будзе на 11 годзин у каплїци у Вишеґрадскей 23.

Кирбайску Литурґию будзе предводзиц и наказовац парох старовербаски о. Алексий Гудак, з домашнїм парохом о. Владиславом Варґом. Шпивац будзе Камерна ґрупа Катедралного хору св. оца Миколая з Руского Керестура, под руководством Лидиї Пашо.

После Службу Божей з нагоди Кирбая будзе и пригодна програма на хторей будзе означена 15 рочнїца од обнови духовного живота тей нашей парохиї, будзе бешеди о о нєдавним преглашеню нашей епархиї як и о екуменизму. У музичней часци програми наступи наша позната шпивачка Ана Римар Симунович.

