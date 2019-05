Представителє НС Руснацох нащивели Бачку Тополю

БАЧКА ТОПОЛЯ – Предсидатель општини Бачка Тополя Ґабор Кишлиндер 21. мая приял до урядовей нащиви представительох Националного совиту (НС) Руснацох у хторей були предсидатель Совиту Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Совиту Желько Ковач и предсидателька Подручней канцелариї НС у Новим Орахове Таня Дудаш.

Як дознава „Рутенпрес”, бешедовало ше о обставинох живота рускей националней меншини у тей општини у штирох обласцох з компетенциї НСР, а то урядове хаснованє язика и писма, култура, образованє и информованє та констатоване же сотруднїцтво з тоту локалну самоуправу у шицких обласцох добре и конструктивне.

У обласци финансованя, представителє нашого Совиту предложели предсидательови Кишлендерови оформиц окремни фонд за финансованє култури националних меншинох прейґ конкурсох, цо вон дзечнє потримал. Тота локална самоуправа видзелює 50 000 динари за роботу нашого КУД „Петро Кузмяк” у Новим Орахове, цо и законска обовязка локалних самоуправох дзе, алє обовязка котра нє дефинує висину тих средствох.

У обласци образованя, предсидателя Кишлендера поинформовали же би їх ОШ „Чаки Лайош” 2023. року мала буц домашня Стретнуцу руских школох цо би тиж локална самоуправа требала потримац.

