У Покраїни з українску делеґацию и наш Национални совит

НОВИ САД – Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Михаль Нїлаш, 22. мая приял представительох Влади и нєвладового сектору з України хтори ше занїмаю з питанями националних меншинох.

На схадзки поволани и представителє Националних совитох мадярскей, словацкей, рускей и українскей националней меншини, а бешедовало ше о положеню националних меншинох як прикладох добрей пракси.

Предсидатель Нїлаш госцом винєсол улогу його ресорного секретарияту у тим сеґменту, та о витворйованю правох националних меншинох у штирох обласцох

На сходзе бешедовали и представителє спомнутих НС о їх искуствох у тих обласцох, та и НС Руснацох, дзе предсидатель Сакач представель представел приход Руснацох на тоти простори, їх здобути права и вертикалу у образованю, а Ковач бешедовал о здобутих правох у обласци информованя.

Сход орґанизовани у рамикох проєкту Совиту Европи, з меном „Защита националних меншинох, уключуюци Ромох и язики националних менщинох на териториї України”.

