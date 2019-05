Медзинародни фестивал фолклору и Днї колонизациї у Коцуре

КОЦУР – КУД „Завичайне врело” зоз Коцура нєшка и ютре, 24. и 25. мая, орґанизує Медзинародни фестивал фолклору под назву „Дзеци чуваре традициї – Дєрам 2019” и Днї колонизациї, а з тей нагоди порихтали богату програму.

Нєшка, 24. мая, у коцурскей библиотеки „Данило Киш” на 18,30 годзин будзе отримана вистава и литературни вечар на тему Днї колонизациї.

Ютре, 25. мая, програма почнє зоз дефилеом шицких учашнїкох на 18 годзин у центру валала, а од 19 годзин будзе святочни концерт у Дому култури на котрим, окрем домашнїх, буду участвовац и КУД „Жатва”, КУД „Бранко Радичевич” зоз Сириґу, КУД „Васо Дюрдєвич” и КУД „Младосц” зоз Горватскей, и КУД „др Младен Стоянович” з Младенова.

Фестивал потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Општина Вербас и Месна заєднїца Коцур.

