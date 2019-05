Руски школяре наградзени на Смотри кирилскей писменосци

ТИТЕЛЬ – На 17. Смотри кирилскей писменосци у Тителю под назву ,,Читай крашнє пиш”, хтора отримана у Народней библиотеки ,,Стоян Трумич” 24. мая, додзелєни награди за найлєпши рукопис у писменим задатку як и за кирилску калиоґрафию у школским 2019/2020. року. Писмени задатки були написани на сербским, болгарским, македонским, руским, росийским и українским язику.

На конкурсу участвовали школяре основних, штреднїх школох и ґимназийох у Сербиї и окруженю, а змагали ше у шлїдуюцих катеґорийох – швидкопис, традицийне писмо, ориґинална калиоґрафия, подобово креациї, инициял, моноґрам и найинвентивнєйши слоґан.

За найлєпши писмени задаток наградзени школяре штреднього возросту (5. и 6. класа) Ясмина Мудри зоз Дюрдьова, a зоз Керестура Ґлориян Штранґрад, Алекса Ґолубович и Лора Новакович. У старшим возросту (7. и 8. класа) наградзани Мария Горняк и Златка Канюх зоз Дюрдьова, и Валентина Новта и Яна Настасич зоз Руского Керестура.

У штреднїх школох, награду за найлєпши школски писмени задаток написани на руским язику достали – Марко Буила, Сара Планчак, Леонтий Сивч и Жарко Остоїч зоз Руского Керестура.

З обласци кирилскей калиоґрафиї, награду за моноґрам достали Кяра Будински и Матея Папуґа, обидва зоз Керестура.

Школярох котри зоз своїма роботами участвовали на Конкурсу пририхтали наставнїци руского язика Каролина Джуджар, Ксения Шовш и Люпка Малацко у Руским Керестуре, Мария Самарджич у Дюрдьове , як и наставнїца подобовей култури Александра Медєши у Керестуре.

