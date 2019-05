Матуранти преславели конєц настави

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи ,,Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, школяром штвартого року Ґимназиї, вчера 24. мая, отримани остатнї дзень настави, а конєц штредньошколского образованя преславели стреду 22. мая у школским дворе зоз музику, танцом и вешельом.

Наставу закончели 17 матуранти Ґимназиї у руским и 19 матуранти у сербским оддзелєню, як и 21 матурант Туристичного оддзелєня котри наставу законча идуцого тижня.

За ґимназиялцох, од 27. мая почина покладанє матурских испитох, и тирва по 12. юний, док матурантом Туристичного оддзелєня, покладанє матурских испитох будзе тирвац од 04. по 14. юний.

Заєднїцки матурски вечар будзе 30. мая, а после того, стреду 19. юния, будзе шветочне додзельованє дипломох за обидва напрями Штреднєй школи ,,Петро Кузмяк”.

