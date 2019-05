НОВИ САД – Дводньови, Шести саям за пензионерох отворени вчера 24. мая, тирва и нєшка 25. мая у Мастер центур новосадского сайму, под слоґаном „За безбрижну старосц”. Саям отворени од 10 по 18 годзин, а уход безплатни.

На сайму вецей як 60 викладаче, представнїки державних и городских институцийох, здруженьох, медицинских установох, домашнїх и странских компанийох, хтори промовую активне старенє, даваю информациї о очуваню здравя, здравим костираню, рекреациї, квалитетних друженьох и забави, алє и анґажованю пензионерох на роботи.

Тота манифестация Новосадского сайму подполно пошвецена найстаршим, хтори, при медицинских фаховцох зоз здравствених установох можу превериц свойо здравє – вимерац кревови прицисок, уровень цукру у креви, преконтроловац вид и слух, вимерац количество минералох и витаминох у орґанизму.

За пензионерох викладаче, попри числених медицинских, фармаколоґийних, поживових и других продуктох, понукаю и вигодносци зоз обласцох: социялней защити, помоци и допатраня у доме, о волонтираня, спорту, рекреациї, гобийох, творчосци, путованьох, осиґураня и безпечносци, финансийох и правней защити.

Як гваря орґанизаторе з Новосадского сайма, Шести саям пензионерох ма за циль понукнуц пензионером як най квалитетно препровадза шлєбодни час, як най ше забавя, дружа, участвую у рижних роботньох, концертох, наградних бавискох, так же на єдним месту можу видзиц и попробовац продукти наменєни виключно старим особом.

За нащивительох орґанизовани забавни роботнї и наградни бависка, зоз вреднима дарунками и численима потуньшенями.

