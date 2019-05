У нєдзельовим ТВ Маґазину

НОВИ САД – На нєдзелю у Телевизийним Маґазину годни сце опатриц як було на трецим мултикултуралним перформансу котри отримани у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.

Вовторок у Дюрдьове у церкви Рождества пресвятей Богородици отримана парохиялна дюрдьовска преслава з нагоди преглашeня Епархиї святого оца Миколая у Руским Керестуре.

Продуковательом ягодох тота сезона нє найуспишнєйша пре части дижджи, алє прето цена тей овоци векша як влонї.

Як у Руским Керестуре преславени дзень школи Петро Кузмяк, як було на републичним змаганю з руского язика у Коцуре, а тиж и на промоциї кнїжки „Одяти од псох” автора Славка Романа Рондa увидзице у Телевизийним Маґазину, на нєдзелю на 20 годзин.

