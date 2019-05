Здруженє жєнох „Бикичанки” означує 10 роки иснованя

БИКИЧ –Здруженє женох „Бикичанки” нєшка на 20 годзин у Доме култури означи 10 роки успишного иснованя.

По словох Невенки Бобаль, предсидательки „Бикичанкох” шпивацка ґрупа одшпива по два руски и сербски шпиванки и буду додзелєлни припознання и дарунки здруженьом женох и институцийом и орґанизацийом хтори помагаю роботу „Бикичанкох”.

На шветочгносц поволани представнїци 15 здруженьох женох зоз шидскей општини потим зоз Здруженя Руснацох зоз Сримскей Митровици як и зоз Латярку, а кажде здруженє на бини представи по єдна представнїца у народним облєчиве и з традицийним колачом.

