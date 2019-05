НОВИ САД – Национална служба за обезпечованє роботи – Филияла Нови Сад, под покровительством Городу Нового Саду пияток, 24. мая у Мастер центру Новосадского сайма орґанизовала 29. саям обезпечованя роботи.

На сайму 52 роботодавателє указали же маю кадрово потреби за 1 230 роботнїками, а нєзаняти особи од занятих у Националней служби за обезпечованє роботи могли достац и совити о можлївосцох за розвой кариєри и психолоґийну помоц под час глєданя роботи.

