У РКЦ отримани „Я РУСИН ЄСМ, БУЛ И БОООООМ”

НОВИ САД – Tреци по шоре мултимедиялни перформанс „ Я Русин єсм, бул и Бооооом” отримани штварток вечар у новосадским Руским културним центру, а як узвичаєне, облапел вецей жанрово рижнородни културни подїї, у чиїм фокусу була новша творчосц режисера и драмского писателя Звонимира Павловича.

Числени нащивителє перше у Жвератковей сали РКЦ мали нагоду поатриц виставу фотоґрафийох новосадского уметнїка Ненада Илича, длугорочноґо Павловичовоґо сотруднїка, хтору отворел пензионовани професор Академиї уметносцох у Новим Садзе Душан Тодорович.

Потим, о кнїжки драмских текстох Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох” з автором бешедовали редактор видавательней дїялносци НВУ„Руске слово” Микола Шанта и рецензент кнїжки Славко Винаї, хтори бул и модератор вечара у новосадскей Матки. Промоцию кнїжки дополнєли и авторски видео-роботи Славка Виная и музични споти уметнїкох чия музика кореспондує з дїлом Звонимира Павловича.

На концу наступела „Ruthen tresh orshestrа“ з репертоаром чий акцент бул на музичних нумерох хтори за Павловичово представи написал лидер оркестру Мирослав Пап. На тот завод, „Ruthen tresh orshestrа“ була помоцнєта з вокалну солистку Саню Дивлякович, а у заключней точки, свойофайтовим лайт-мотиву вечара за микрофон вишол и Славко Винаї.

З наґоди тоґорочноґо „Я Русин єсм, бул и Бооооом” ознова робел Клуб у Матки, а подїя,.гоч є отримана през роботни дзень, прицагла наисце вельке число нащивительох.

