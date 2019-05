Национални совити з омбудсманом у Босилеґраду

БОСИЛЕҐРАД – Републични защитнїк гражданох Зоран Пашалич, 23. мая отримал сход з представителями националних совотих (НС) националних меншинох Републики Сербиї, а на нїм участвовали и представителє НС Руснацох.

То бул други тогорочни сход зоз републичним омбудсманом понеже догварене же ше квартално орґанизую стретнуца з НС. Тому сходу бул домашнї болгарски НС и локална самоурава Босилеґраду, а одволало ше мале число националних совитох, попри руского, ище и словацки, бошняцки, албански, росийски, ромски, македонски и влашки. НС Руснацох преставяли предсидатель Совиту Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Омбудсман присутних обвисцел же нєдавно оформене Реґионалне роботне цело защитнїкох гражданох зоз Болгарскей, Турскей, Греческей и Сербиї пре ефикаснєйшу роботу и черанє искуствох.

У дискусиї представителє националних совитох винєсли свойо проблеми и добри приклади и сотруднїцтво зоз защитнїком гражданох у питаньох його компетенцийох, а предсидатель Сакач винєсол свойо замеркованє же у векшини локалних самоуправох нєт анї омбудсмана, анї совити за медзинационални одношеня. Вон тиж бешедовал и о проблематики реституциї хтора у наших местох нїґдзе нє закончене у цалосци.

После схадзки шицки були госци на шветочней културней програми з нагоди преслави Дня болгарскей националней меншини у Сербиї, хтори того дня бул означени у Босилеґраду. Вон пре присуство тих госцох премесцени дзень скорей зоз 24. мая дня св. Кирила и Методия.

