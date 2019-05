На соботу будзе стретнуце владических Каритасох Сербиї

РУСКИ КЕРЕСТУРА – Стретнуце владических Каритасох Сербиї отрима ше у нашим святилїщу Водица, 1. юния, на тему „ПАРОХИЯ+ПАРОХ+ВОЛОНТЕР = УСПИХ”.

Госци Стретнуца буду монс. Станислав Хочевар, директор националного Каритасу о. Ивица Дамянович, координатор наиционалного Каритасу Дарко Тот и шицки директоре владических Каритасох. Стретнуцу будзе присуствовац и представитель Каритасу Австриї, священїкове и волонтере.

По словох директора Каритасу Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре о. Владислава Варґу, на Стретнуцу з поздравну бешеду присутних привита монс. Станислав Хочевар хтори отрима и преподаванє на спомнуту тему. После поздравней бешеди отрима ше Служба Божа и робота по програми и розпорядку. Скорей законченя стретнуца будзе подзелєни благослов шицким присутним.

Будзе орґанизовани и Саям социялного поднїмательства, на хторим буду виложени прикладнїки поднїмательох, хтори ше буду и предавац.

На Стретнуце поволани шицки заинтересовани за волонтеризем и Стретнуце владических Каритасох Сербиї.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)