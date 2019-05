Од нєшка до пиятку Водицов тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Водицов тидзень, почина нєшка и будзе тирвац по пияток 31. май, а Служби Божо ше у тим нашим Марийовим святилїшу буду служиц кажди дзень вечар на 19 годзин.

Винїмок будзе єдино штварток, 30. мая, понеже того дня пада швето Вознесениє Господнє, та Служба у Водици будзе на 10 годзин, а вечарша нє будзе у Водици алє лєм у Катедралней церкви на 19 годзин.

Водицов тидзень то остатнї тидзень у маю хтори у Католїцкей церкви, та и у нашей, пошвецени Пречистей Дїви Мариї, та ше того тижня у Марийовим сятилїщу Водица каждодньово служа Служби Божо и Молебени до Богородици, а 31. мая нєзаповедане швето Царици Богородици хторе запровадзене 1968. року.

Треба надпомнуц же ше у Водици од марца отримую богослуженя и кажду соботу на 19 годзин. Пред тим єст нагода и за св. Споведз або розгварку зоз священїком.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)