КОЦУР – Прешлого тижня у Коцуре поставени 5 транспортни жвератка же би олєгчали транспорт у улїчкох дзе було потреби пре нєпреглядносц.

Транспортни жвератка поставени на обидвох концох у улїчки Бранка Чопича, єдно жвератко у Ґрмечкей улїчки и єдно на круцини зоз улїчки Маршала Тита до Партизанскей.

Поставянє жвераткох финансовала Месна заєднїца Коцур зоз помоцу локалней самоуправи.

