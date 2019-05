До Вербасу 2,6 милиони динари за превоз школярох

ВЕРБАС – Прешлого тижня Покраїнска Влада додзелєла представнїком шицких 45 локалних самоуправох у АП Войводини пенєжни средства за реґресованє превозу школярох стреднїх школох.

Єден з контрактох подписал и предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, по хторим тей општини припадло 2,6 милиони динари.

Як гварел покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Михаль Нїлаш, додзельованє финансийних средствох на основи того конкурса лєм єден од доказох нєпреривного и вредного сотруднїцтва Покраїнскей влади и локалних самоуправох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)