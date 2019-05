БАЧКА ПАЛАНКА – Внєдзелю, 26. мая, у Бачкей Паланки, отримани XXXIX Майски стретнуца огньогасцох. Стретнуца почали зоз дефилеом шицких учашнїкох и превозкох у центре Бачкей Паланки, а после дзвиганя державней застави, предсидатель Огньогасного союзу Войводини Синиша Шавия отворел Майски стретнуца огньогасцох.

Члени ДОД Коцур наступели на Стретнуцох зоз двoма екипами у катеґориї Вежба на огньогасней превозки – сениоре, хлопи и єдну хлопску екипу ветеранох. У конкуренциї од двацец екипох сениоре зоз Коцура завжали седме и дзеветнасте место, а ветеранє дому пришли зоз пехаром и медалями за завжате треце место.

На Стретнуцох огньогасци ше змагали у катеґориї подмладку хлопски и женски екипи и катеґориї сениорох хлопски и женски екипи, та и катеґориї ветеранох.

