Pепубличне змаганє з руского язика и язичней култури отримане у Коцуре

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, всоботу 25. мая, отримане 19. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Змагательох и госцох привитали директорка ОШ „Братство єдинство” Славица Байор и Ирина Папуґа спред Дружтва за руски язик, литературу и културу, а потримовку дал и проф. у пензиї зоз Оддзелєня за Русинистику Филозофского факултету з Нового Саду др Юлияна Рамача. .

Змаганє котре и у Календаре Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, урядово було отворене на 9,30, а почало на 10 годзин. Участвовали 16-еро школяре седмих и осмих класох – осмеро зоз порядней настави зоз Коцура, Руского Керестура и Дюрдьова, и осмеро зоз виборней настави зоз Нового Саду, Вербасу, Кули, Бачкей Тополї, Ґосподїнцох и Сримскей Каменїци.

Од школярох осмей класи з порядней настави перше место завжала Наташа Тамаш (20 боди) зоз Коцура, друге Мария Горняк (19 боди) зоз Дюрдьова, а треце Катарина Кулич (18 боди) зоз Коцура. Перше место од школярох седмей класи завжала Ребека Семан (19 боди) зоз Руского Керестура, друге Катарина Недич (17 боди) зоз Коцура, а треце Милица Малинович (16 боди) з Руского Керестура.

Од школярох осмей класи з виборней настави перше место завжал Михаило Пап (19 боди) з Нового Саду, а друге Ана Чизмар (18 боди) зоз Вербасу. Перше место од школярох седмей класи завжали Иван Сеґеди зоз Вербасу, Фиона Грубеня и Иван Катона зоз Нового Саду, и Драґана Иванов зоз Ґосподїнцох (по 19 боди), а друге место завжали Наталия Жирош зоз Кули и Альоша Дюранїн зоз Сримскей Каменїци (по 18 боди).

Шицки учашнїки, як и наставнїци руского язика котри пририхтовали школярох за тото змаганє и медиїї котри шицко потримали достали подзекованя од орґанизаторох и Дружтва за руски язик, литературу и културу з Нового Саду. Школяре хтори завжали даєдно з трох местох достали по кнїжку чий видаватель Дружтво за руски язик, литературу и културу.

