Отримани Медзинародни фестивал фолклору и Днї колонизациї у Коцуре

КОЦУР – КУД „Завичайне врело” зоз Коцура пияток и соботу, 24. и 25. мая, орґанизовали Медзинародни фестивал фолклору под назву „Дзеци чуваре традициї – Дєрам 2019” и Днї колонизациї и з тей нагоди порихтали богату програму.

Тота манифестация ше отримує тринасти раз, а идейни творитель и снователь то КУД „Бранко Радичевич” зоз Сириґу. Манифестация зажила у Сербиї, одкадз ше преширела и на простори Горватскей и Босни и Герцеґовини. Єй циль же би ше дзеци медзисобно упознавали, же би ше розвивала толеранция и ширело културне нашлїдство. КУД „Завичайне врело” перши раз домашнї тому фестивалу.

Манифестация почала пияток, 24. мая, у коцурскей библиотеки „Данило Киш” кед була отримана вистава и литературни вечар на тему Днї колонизациї. Женска шпивацка ґрупа КУД „Завичайне врело” одшпивали, а школяре нїзших класох одрецитовали пригодни писнї за тот вечар.

Всоботу, 25. мая, програма почала зоз дефилеом шицких учашнїкох у центру валала, а потим шлїдзел святочни концерт у Дому култури на котрим, окрем домашнїх, участвовали КУД „Бранко Радичевич” зоз Сириґу, КУД „Васо Дюрдєвич” и КУД „Младосц” зоз Горватскей и КУД „др Младен Стоянович” з Младенова. Шицки ше представели зоз своїма танцами, а публика у полней сали наградзовала з гласним аплаузом кажду точку.

Фестивал потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Општина Вербас и Месна заєднїца Коцур, як и числени донаторе, Здруженя женох и родичи учашнїкох.

