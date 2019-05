Здруженє жєнох „ Бикичанки“ преславело 10. рочнїцу иснованя

БИКИЧ ДОЛ– У Доме култури всоботу вечар Здруженє женох „ Бикичанки “ означело 10 роки успишного иснованя.

Невенка Бобаль, предсидателька здруженя представела активносци здруженя хторе пестує руску традицию у шидскей општини и ширше на подручю Сербиї.

З тей нагоди Бобальова придала подзекованя и пригодни дарунки представнїцом здруженя женох зоз општини Шид, Сримскей Митровоци и Латяарку як и локалней самоуправи, Месней заєднїци Бикич Дол, Туристичней орґанизациї Шид и шицким хтори помагаю роботу здруженя.

Кажде здруженє женох ше представела и жена хтора була у народним облєчиве и зоз колачом хтори порихтали за тоту шветочносц.

„Бикичанки” з тей шветочней нагоди одшпивали даскельо руски и сербски народни шпиванки, а Драґана Ґлувня Бабич и Боян Бабич були задлужени за музику того вечара.

Вредни Бикичанки порихтали и етно стол зоз сланима и слаткима єдлами, а з добру забаву и танцом шицки присутни означели тот ювилей.

