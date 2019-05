Вербаски ,,Комуналєц” компетентни за пияц у Коцуре

КОЦУР – Од прешлого пиятку, 24. мая, та надалєй зоз пияцом у Коцуре будзе управяц ЯКП ,,Комуналєц” зоз Вербасу.

Же би ше обезпечели цо лєпши условия, роботнїки того подприємства почали з ушорйованьом пиячного простору.

Як гварели одвичательни зоз ,,Комуналцу”, шицки заинтересовани тарґовци можу закупиц простор на пияцу уж шлїдуюцого пиятку, 31. мая, од 6,00 по 14,00 годзин у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва у Коцуре.

Цена столїкох на рочним уровню виноши 12 000, а цена места без столїка 6 000 динари. Дньова пиячарина за шлєбодну тезґу 350 дин, а за закупену 150 дин, а за шлєбодне место без столїка ше плаци 300 дин, а 100 дин за закупене.

