Шветочно означени Дзень школи у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури Руски Керестур, пияток 24. мая, Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” зоз шветочну програму означела Дзень школи.

У уводней часци наступел дзецински хор ,,Шкорванчки”. Писню ,,Лєм по моди” одшпивали Кяра Будински, Емина Бики и Елена Шомодї, а писню ,,Ґол” Марко Колошняї, Лука Фа и Адриян Гарди.

Школяре другей класи Кристина Сопка, Исак Новта и София Симунович представели ше зоз своїма рецитациями. Штредньошколци, Йована Василєв, Марина Васич, Катарина Малич, Арияна Чапко и Неманя Попадич, на нємецким язику, пририхтали кратку драмску точку на тему сходу у ресторану.

Виривки своїх составох, хтори освоєли даєдно од трох местох у Oсновней и Штреднєй школи на тогорочним литературним конкурсу на руским язику, пречитали Стефан Колошняї, Олеся Папуґа и Ребека Семан, а Ивана Планчак пречитала состав Марка Буилу.

Школяре штреднєй школи виведли писню ,,All of me” на анґлийским язику, a потим наступели зоз кратким виривком сучасней драматизациї ,,Ромеа и Юлиї”.

Музичну точку ,,Руски чардаш” на гармоники одграл Стефан Колошняї, а Катарина Фейди пречитала свою наградзену писню на сербским язику ,,Цихосц жридло велькей моци”.

Директорка Школи Хелена Пашо Павлович на академиї упознала присутних зоз историю школи, и вичерпно виложела участвованє школярох на змаганьох як и успихи хтори витворели. Школяре висших класох ОШ освоєли значни места на општинских и републичних змаганьох з анґлийского язика, историї, билоґиї, готелиєрского дїлованя. Потим визначела награди освоєни на рижних конкурсох, як и факт же Школа була учашнїк европского проєкту котри промовує ученє природних предметох на сучасни способ.

Програму пррихтали учительки Нада Колошняї и Наталия Зазуляк, як и настванїци Ксения Шовш, Златица Малацко, Каролина Джуджар и Любка Малацко.

Од визначних госцох присутни були – предсидатель општини Кула Дамян Милянич, заменїк предсидателя општини Кароль Валка, општински просвитни инспектор Зоран Ракич, предсидатель совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр, секретар МЗ Михайло Сабадош, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, директоре руских школох, ПУ ,,Бамби” як и Дому Култури Руски Керестур. Привитани и парох о. Михайло Малацко, предсидатель школского одбору Ясмина Сабадош, директоре явних подприємствох и госци зоз Словацкей зоз Земплинскей Теплици.

Госци зоз Земплинскей Теплици на тот завод нащивели и Нацинални совит и Туристичне здруженє Руски Керестур, котри им були домашнї.

